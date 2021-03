Ekonomski model "Babin zub"

“Smiješno veliki” kontejnerski brod Ever Given – otprilike veličine Empire State Buildinga – koji se zaglavio u Sueskom kanalu, izazvao je prometni zastoj u kojem stoji 97 plovila u gornjem dijelu Kanala, 23 plovila u središnjem i 108 plovila u donjem dijelu Sueskog kanala. Kolona brodova proteže se kroz Crveno more, pored Adenskog zaljeva, sve to granice Yemena i Omana. Brodovi koji pristižu su počeli mijenjati rute, oko Afrike (CNBC). Pokušaji oslobađanja velikog broda još traju (NPR).