I mi smo objavili ovaj viralni video u kojem majmun spretno koristi smartfon, ali je objavljen prigovor za pogrešno akcentiranje i tumačenje onog što je prikazano. Naime, kaže doktorica Jane Goodall: Čimpanze su vrlo društvene životinje i imaju kompleksne emocije kao i ljudi, pa je važno prezentirati ih na ispravan način i da dobiju najbolju moguću brigu u zatvorenoj okolini. Takvi videi potiču nelegalnu trgovinu velikih majmuna koji se ne mogu pripitomiti…

Here's what's wrong with the viral video of a chimp using a smartphone pic.twitter.com/8B9v3gXN5O

— The Dodo (@dodo) 30. travnja 2019.