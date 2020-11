Još uvijek smo gledaniji od "Tenanta"

Pokušali smo film prikazati u Republici Srpskoj, ali kino prikazivači su se plašili da će ih vlast kazniti zbog toga. To je vrh diktature kada se ljudi samocenzurišu. U Srbiji također nijedan distributer nije tražio film tako da smo se odlučili na ovaj potez (online prikazivanje), koji je očito dobar za pandemije – i pandemije korone i pandemije diktatora… Svidjelo se to nekome ili ne – mi živimo skupa. Možemo nastaviti živjeti u paklu svađe i mržnje, a možemo probati naći zajednički jezik i voditi više računa jedni o drugima. To je dugotrajan proces u kojem je prije svega važno željeti shvatiti poziciju onog drugog, razumjeti šta je bol, težina, frustracija drugog, a ne uvijek polaziti od sebe. S te strane će biti teško jer mi živimo u sistemima koji promoviraju nasilje i narcizam. U mnogim dijelovima regije ljudi još uvijek govore jezikom nasilja, ubice i heroji se slave, glorificiraju kroz školski sistem – govori Jasmila Žbanić, redateljica filma filma Quo Vadis, Aida o genocidu u Srebrenici. Al Jazeera