Priča o ljubavi obično ugnjavi, ali ova ne

Prekidi su često prljave stvari, a emocionalne turbulencije koje nose sa sobom često izvlače gorčinu i toksične osjećaje. “Foxes in the Snow” nije takva ploča. Na njoj Isbell preuzima i svoj dio krivnje iz pozicije partnera koji je prošlu vezu već ostavio u retrovizoru. U minimalističkim aranžmanima njegovi osjećaji djeluju nepatvoreno i izravno, a artikulirani su jednim od najvještijih pera današnjice, kaže Ivan Laić za Ravno do dna