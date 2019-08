Je li Michel Houellebecq najveći suvremeni pisac?

“U utorak poslijepodne dolazi do preokreta: rukovodstvo Igara obznanilo je kako nisu u potpunosti odustali od izvođenja predstave, dodajući da su “od policije tražili službenu potvrdu da će osigurati predstavu ukoliko se bude izvodila”, pa da će nakon toga Upravno vijeće donijeti konačnu odluku. Javili su se i iz Ministarstva kulture, ističući kako su oni za to da se predstava održi. Razvidno je, dakle, da su predstavnici Igara postali svjesni reperkusija poteza koji je sve do danas bio gotovo siguran, zahvaljujući klimi koju su uspostavile institucije hrvatske vlade i regionalne političke elite”, piše Lupiga o zlosretnoj predstavi ‘Elementarne Ćestice’.