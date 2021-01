Frances McDormand odlična je glumica koja nekako uvijek glumi sporedne uloge. No to ju pretjerano ne pogađa. Kako sama kaže, tijekom karijere u Hollywoodu se naslušala prigovora zbog svog izgleda, govorili su joj da nije dovoljno lijepa, mršava, visoka… no to je u njoj djelovalo kao poticaj da ne odustane. Najpoznatija je po ulozi u filmu Fargo, na kojem je radila sa suprugom Joelom Coenom i za koji je dobila Oscara. Dobar intervju s njom donosi NY Times.