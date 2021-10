Od pomagača do onih koji batinaju

RTL je objavio uznemirujuće snimke na kojima maskirane osobe, s takozvanim fantomkama udaraju izbjeglice koje ispuštaju bolne krikove, te ih tako nasilno usmjeravaju preko rukavca rijeke Korane s teritorija Hrvatske na teritorij Bosne i Hercegovine. Zbog snimaka nasilja nad migrantima hrvatska policija oformila je radnu grupu koja će istražiti slučaj.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi

— Lighthouse Reports (@LHreports) October 6, 2021