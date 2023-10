Business as usual?

Pet godina je prošlo od okrutnog ubojstva saudijskog disidenta Jamala Khashoggija. Aktivisti za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji, koji i dalje zahtijevaju pravdu, od međunarodne zajednica traže da korigira način na koji se odnosi prema S. Arabiji. “Svjesni smo da živimo u stvarnom svijetu i da vlade moraju surađivati”, kaže Abdullah Alaoudh, direktor Odjela za Saudijsku Arabiju pri organizaciji za ljudska prava The Freedom Initiative sa sjedištem u SAD. “Ali kada se radi o diktaturama i autokratskim režimima, ignoriranje ljudskih prava i temeljnih demokratskih vrijednosti ne služi strateškim ciljevima zemlje niti dovodi do poštovanja ljudskih prava”, kaže on za DW. Analitičari kritiziraju da šefovi država i drugi akteri na Zapadu namjerno ignoriraju posljednja kršenja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji i daju prednost svojim nacionalnim interesima. Posebno je važna saudijska nafta, ali i financijska snaga te zemlje i njezini napori da postane važan diplomatski igrač. Deutsche Welle