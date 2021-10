Buntovna Poljska

Politički Bruxelles je šokiran presudom poljskog Ustavnog suda koji je proglasio neustavnima pojedine dijelove europskog prava. Tu se prije svega misli na pravo EU-a da intervenira zbog ugroženosti pravne države u svojim članicama, što je slučaj s Poljskom. To što je Varšava potpisala europske ugovore ne znači da je predala svoj pravni suverenitet u ruke EU-a, zaključio je sud. Neki to tumače kao početak Polexita, odnosno odlaska Poljske iz Europske unije, jer ako se poriče prvenstvo europskog prava kao jedan od temelja EU-a, onda bi se to moglo tumačiti kao aktiviranje članka 50. koji predviđa mogućnost napuštanja EU-a. DW…