Čist račun, duga ljubav

Prema anketi koju je proveo portal Women in Adria, većina Hrvata sklona je zajedničkim financijama u braku. Opciju zajedničkih prihoda i troškova podržava njih 71 posto, a manjina od njih 29 posto je za odvojene financije. U SAD-u parovi znatno češće odvajaju financije nego u Hrvatskoj, i to u čak 57 posto slučajeva, dok je europski prosjek oko 53 posto, iako se taj podatak znatno razlikuje od države do države. Austrijanci su prvaci u odvojenim financijama s visokih 44 posto. Australija je iznimka u usporedbi s ostalim razvijenim zemljama – australski parovi imaju zajedničke financije u čak 80 posto slučajeva. Postoji više načina i razina spajanja financija. Neki parovi objedinjuju sve dok drugi imaju kombinirani pristup. Prednost zajedničkih računa je potpuna transparentnost o financijama, što ojačava povjerenje među partnerima. Dobra strana je i jednostavnije planiranje, kao i upravljanje kućnim budžetom. Nedostaci zajedničkih financija su gubitak neovisnosti, otežano donošenje odluka i osjećaj krivnje kad kupujete nešto za sebe. Tportal