Ma jedan dan meni dosta

42 posto hrvatskih građana ne može si priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora, pokazuju to podaci Eurostata. Za odlazak na more neki štede cijelu godinu. Zato je za mnoge kontinentalce najbolja opcija – jednodnevni izlet. Za dva sata vožnje, 170 kilometara, možete iz Zagreba stići u Crikvenicu. Autoput ćete do tamo platiti osam eura i 10 centi. Kavu u kafiću na gradskoj plaži platit ćete 1,90 eura. Ako želite unajmiti ležaljke za plažu, to će vas doći 20 eura. Još ako želite nešto pojesti i popiti… N1