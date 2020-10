Ministar unutarnjih poslova Damir Trut: Svaki objekt koji ima više od 50 osoba, na svakih 50 osoba mora imati jednog korona redara. Za svaki objekt je zadužen vlasnik objekta ili onaj koji je odgovoran u tom objektu, on mora organizirati provođenje svih zaštitnih epidemioloških mjera u svom objektu, on mora osigurati ili da osoblje i gosti nose masku, ili ako ne nose zamoliti da izađu iz objekta, a ako to ne učine – kaznu će snositi vlasnik objekta ili onaj koji je za objekt odgovoran. Kazne postoje i one su propisane zakonom.