Prohodala sam brojne staze na Učki, one kraće i lakše, ali i one duže i teže, a jedna staza je posebno osvojila moje planinarsko srce. U pitanju je manje popularna, no prelijepa staza Mala Učka-Brgud koja skoro cijelim putem nudi predivne pejzaže, pogled na Istru i otoke, a ako imate sreće, možda sretnete i konje. Mala Učka je najviše ruralno naselje u Istri, smješteno na 995 metara nadmorske visine. Godine 1976. upisano je u Registar nepokretnih spomenika kulture kao zaštićena ruralna cjelina. Do sela vodi makadamska cesta koja je odličnom stanju pa vožnja ne predstavlja problem. U selu se nalazi križanje staza 601 (Vojak i Suhi vrh), 760 (Lovranska draga i Babino sklonište) i 602 (Sisol, Mošćenička draga i Brgud). Green