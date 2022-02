Kako Zoki demontira HDZ i Plenkiju stvara nervozu

Glavni urednik tjednika Nacional Berislav Jelinić gostovao je u Pressingu gdje je komentirao aktualne teme, od one koju je Nacional otkrio – afere u Državnim nekretninama pa sve do odnosa na hrvatskoj političkoj sceni. N1 Ako imate predsjednika Sabora koji je nesvjestan toga što znači kad on nazove nekoga za nešto, ako on ne razumije snagu utjecaja vlastite pozicije, onda imamo velik problem jer taj čovjek onda malo toga razumije, kaže za Jandrokovića i slučaj Đerek. Maknuo je radikalizam, marginalizirao rigidnu desnicu što je dobro za hrvatsko društvo, ali u fokus je doveo da se javnost pita gdje smo, kamo idemo i kakvom dinamikom. U fokusu su njegove reformatorske i razvojne kapaciteti, a oni su skromni jer je okružen ministrima skromnih kapaciteta, tvrdi za Plenkovića. Nacional