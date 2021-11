Mit i istina o pjevaču

Prekosutra Đuro Glogoški i ostatak prosvjednika iz Savske 66 organiziraju koncert na Trgu bana Jelačića, a na kojem će nastupiti Marko Perković Thompson. Danas je najavljeno da će koncert održati i Mate Mišo Kovač. No, Kovač je opovrgnuo navode o tome da će nastupiti na njihovom koncertu, javlja RTL. Tvrdi kako ga nitko nije ništa pitao. “Nikad se nije dogodilo da mene netko reklamira, a da me uopće ne pita. Ovo je prvi put. Oni meni ne mogu uzeti popularnost, ali ne mogu mi je ni dati. Dobro, čovjek je bez nogu, ok, nervozan je, i to je to. Šta ću ja njima pomoći, oni imaju svog ljubimca to je Marko Perković. Pa to je to”, kaže Mišo. Index