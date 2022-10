Krenuli ste na posao, hodate centrom grada, naiđete na voćnjak i uberete jabuku, dvije, tri. Na povratku s posla svratite u gradski vrt, koji se isto tako nalazi u centru, pa uberete pokoju rajčicu, malo mrkve i luka za večeru. Katkad vikendom odete do tog voćnjaka ili do vrta i pomognete sugrađanima u sadnji, zalijevanju i uređivanju. Ovako već nekoliko godina izgleda svakodnevnica ljudi koji žive u tzv. jestivim gradovima. Ima ih diljem svijeta, i sve ih je više. EdiCitNet (Edible Cities Network, hrv. Mreža jestivih gradova) projekt je koji financira Europska komisija od rujna 2018. do kolovoza 2023. godine. Održivim urbanim planiranjem i prehrambenim inovacijama želi se stvoriti zelenije gradove, ugodnije za život. Mrežu čini 150 gradova iz Europe, Afrike, Južne Amerike i istočne Azije u kojima građani besplatno mogu ubrati voće i povrće na javnim mjestima. Projekt uključuje održivu proizvodnju, distribuciju i upotrebu hrane – od urbanih vrtova, urbanog pčelarstva i uzgoja ovaca, preko zelenih fasada (zgrade i kuće obrasle biljem), do uzgoja lokalne hrane u gradovima te organiziranje događaja na kojima se ta hrana kuha i kuša. Tportal