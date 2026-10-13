The whistler i kompanija

Ian Anderson jedan je od rijetkih, ako ne i jedini frontmen iz 1960ih koji još uvijek nastupa sa svojim bendom (iako je on jedini originalni član). Zagreb je Jethro Tull uživo upoznao 1975. godine, a da se ta ljubav nikad nije ugasila svjedočila je preksinoć tjednima unaprijed rasprodana velika dvorana Vatroslava Lisinskog. Publika je dobila čistih dva sata glazbe, a Anderson i društvo bili su svaki put svježi i odlično raspoloženi za presjek karijere duge gotovo šezdeset godina. Zoran Stajčić za Ravno do dna… recenziju donosi i Hrvoje Horvat za Večernji