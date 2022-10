Otac i sin. Barcelona OI 1992.

U dugoj olimpijskoj povijesti nakupilo se puno nezaboravnih trenutaka, no nisu svi vezani uz pobjede, rušenje rekorda, osvajanje zlatnih medalja… Postoje i malo drugačiji trijumfi, a jedan takav dogodio se na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. U polufinalu atletske utrke na 400 metara jedan se tata sjurio s tribina na stazu kako bi pomogao svome ozlijeđenom sinu doći do cilja. Kad su gledatelji na stadionu shvatili što se događa, ustali su i krenule su zaglušujuće ovacije. Snimka Dereka Redmonda kako u suzama, oslonjen na tatu Jima, šepa do završne crte postala je jedna od najgledanijih vezanih uz olimpijske igre, a ugledni britanski dnevnik Guardian taj je video prije nekoliko godina svrstao na treće mjesto najvećih trenutaka u olimpijskoj povijesti. Sportske

Our thoughts are with Derek Redmond and his family following the death of his father, Jim.

Together, they brought us one of the most inspirational moments in Olympic history. ❤️ pic.twitter.com/IyHekB2fyP

— The Olympic Games (@Olympics) October 4, 2022