Braćo, zakopajte sjekire i svirajte

Iako se vjerojatno radi samo o slučajnosti, skoro istodobno objavljivanje albuma dvojice bivših i po mnogočemu najvažnijih članova Sex Pistolsa teško je ne doživjeti kao novu rundu njihovih, sad već skoro pedeset godina dugih obračuna. John Lydon iliti Johnny Rotten izgubio je sudski proces protiv ostatka slavnog punk benda zbog televizijske serije “Pistol”, čime je Glen Matlock barem donekle zaliječio rane nastale izbacivanjem iz benda prije izlaska prve im i jedine ploče. To vjerojatno ne bi bila tolika drama da upravo Matlock nije bio glavni autor u Pistolsima, potpisan pod 10 od 12 pjesama na debiju. Razlike su, međutim, još izraženije ako se fokusiramo isključivo na glazbu – “End Of World” je, iako komercijalniji od nezanemarivog dijela diskografije PIL-a, neusporedivo eksperimentalniji od “Consequences Coming”, materijala koji zvuči poput ljubavnog pisma šezdesetima, posebno engleskom northern soulu. Ravno do dna