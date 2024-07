I tako je covere počeo pretvarati u svoje pjesme

Pjesme koje je napisao Johnny Cash, a otpjevali su Chris Cornell, Kris Kristofferson, Willie Nelson, Elvis Costello i drugi izaći će 16. travnja na albumu ‘Johnny Cash: Forever Words’. Pjesme su probrane iz ogromne zbirke Cashovih pisama, pjesama i dokumenta otkrivenih nakon što je umro, a ima svega – ljubavnih pisama (‘To June This Morning’ što Cash piše svojoj supruzi June Carter Cash) kao i Cashova posljednja pjesma – ‘Forever/I Still Miss Someone’. Možda je kod ovog albuma najzanimljivija ova veza Cornell-Cash jer je Cash bio prvo otpjevao Cornellovu pjesmu ‘Rusty Cage’ njegovog benda Soundgarden, da bi mu Cornell ovdje vratio otpjevavši ‘You Never Knew My Mind’, jednu od posljednjih Cashovih pjesama. Cornell je u međuvremenu umro. Rolling Stone