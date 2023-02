Mi sada znamo što su bile '70-e, ali u to vrijeme, to je naprosto bio život koji se događa

“Koja je svrha čovjekova života? U životu je gotovo sve taština. Kad ukloniš taštinu i staneš pred Boga, što ostaje? Čak i ako si preživio osamdeset godina, tih tvojih osamdeset godina gotove su u tren oka. Život nema dužinu: samo je u dubini spas“. U romanu “Raskrižja”, pisac Jonathan Franzen s humorom, empatijom i virtuoznošću istražuje intimne borbe svojih likova koji žive u SAD-u u ranim 70-im godinama 20. stoljeća. “Za mene postoji jedan drugi, doista bitan aspekt Roe v. Wadea koji nije imao veze s konkretnim pravnim posljedicama”, kaže Franzen. “Presuda je bila velika stvar u političkom smislu jer je galvanizirala evangeličku desnicu i gurnula je u kamp republikanaca. Naime, do tada se kršćanstvo u politiku uključivalo s ljevice – već sam spomenuo antiratni pokret, pokret za građanska prava… Sve su to bile progresivne ideje za koje se zauzimala kršćanska ljevica. Odjednom, kršćanstvo je u politiku počelo dolaziti iz suprotnoga smjera. To je, na moju veliku žalost, pridonijelo smrti liberalnog kršćanstva. Jednostavno, nitko se više s te strane nije htio nazivati kršćanima jer su kršćani odjednom bili oni luđaci koji pokušavaju ženama govoriti što smiju, a što ne smiju činiti sa svojim tijelom.” Tportal