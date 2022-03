Kao i do sada, u narednih najmanje deset godina diljem Europske unije svi će pretplatnici na mobilne usluge moći koristiti mobitel kao kod kuće (“Roam Like At Home”), uz iste troškove za razgovore, poruke i prijenos podataka kao da se nalaze u svojoj zemlji. Operateri će im morati omogućiti istu razinu kvalitete usluge i brzinu prijenosa podataka kao u matičnoj zemlji, pod istim uvjetima (neće, dakle, smjeti degradirati uslugu u roamingu s 4G na 3G ili slično). Osim što će cijene ostati nepromijenjene, korisnicima će morati biti omogućeno pozivati hitne službe besplatno, gdje god da se unutar EU nalaze. Nova regulativa ukinut će i nelogičnu naplatu međunarodnih poziva. Ograničava se i veleprodajna cijena prijenosa podataka među operaterima, na 2 eura po gigabajtu. Počevši s ovom godinom, ta će cijena postupno padati, da bi do 2027. godine iznosila 1 euro po gigabajtu.

BUG.hr, Europarl.eu