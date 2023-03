TNT koji se oslobađa iz bačenog streljiva šteti životinjama u tom području

Ratno streljivo sadrži olovo, živu i TNT. Čak i kada bi rat u Ukrajini danas završio, ti otrovni teški metali i eksplozivni materijali bi ostali u tlu – s neizvjesnim posljedicama za ljude, životinje i prirodu. Granate, mine i drugi eksplozivni projektili uništavaju zgrade i oslobađaju azbest. Projektili pogađaju rafinerije – nafta i kemikalije cure u zemlju i vodu. Ali ne samo to: i samo streljivo puno je otrovnih kemikalija koje će tu ostati. Prema novinskoj agenciji Reuters, najmanje 10,5 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini onečišćeno je kemikalijama. Kad se one nađu u vodi ili tlu, prije ili kasnije doći će do čovjeka preko biljaka, životinja ili vode za piće. Index