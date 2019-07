Jose Mourinho je podijelio lijepe riječi o Hrvatskoj u finalu: Ne kažem da je ili nije bio penal. O tome svatko može imati svoje mišljenje. Stvar je u tome da je koncept VAR-a da ispravlja važne sudačke greške, a u ovoj situaciji to nije bio slučaj i to je jako, jako razočaravajuće. U drugom poluvremenu se dogodilo ono što smo mogli i očekivati, Francuska je zabila dva gola… Hrvatska je do kraja igrala s ponosom. Bili su fantastični i zaslužuju sve pohvale, ali nogomet je takav da pamti pobjede, a ovaj put svjetski prvak je Francuska. Finale je bio sjajan, ali volio bih vidjeti drugo poluvrijeme koje počinje s 1:1, a ne s prednosti Francuske. Ovako će se ovaj susret pamtiti kao finale VAR gola. Večernji