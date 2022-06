Gmazovi i zle korporacije

Dva tjedna nakon Top Guna, pred nama je još jedan nastavak popularne franšize koja se u svom zadnjem pojavljivanju nasukala na hridi bezidejnosti te joj je, kako bi se vratila, potrebno malo nostalgije i izvornog šarma da bi se održala na životu. No, čini se kako je vrelo ideja potpuno presušilo. Dvije blesave radnje povezat će se u vatrenom finalu, ali dotad je potrebno mnogo vremena da se razviju, a usto, kako gledateljima ne bi bilo ni trenutka dosadno, sve se to mora upotpuniti mnogim scenama u kojima likovi bježe od različitih vrsta dinosaura. Ravno do dna