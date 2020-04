Civilni inspektorat

“Klub HDZ-a sa svojim koalicijskim partnerima HSP-om dr. Ante Starčevića i Blokom umirovljenici zajedno na sljedeću sjednicu ići će s prijedlogom za promjenom Trga maršala Tita u Kazališni trg. To je dugo očekivana promjena, to je incijativa koja je već dugo negdje tinjala. Dakle, ne bih to spuštao ni na kakvu ideološku raspravu, već želim podsjetiti da je Parlamentarna skupština EU donijela tu rezoluciju i da je Hrvatski sabor donio tu deklaraciju iz koje proistječe da se moraju maknuti iz javnog prostora sva obilježja koja asociraju na totalitarne režime bilo koje boje”, kaže predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić. Index