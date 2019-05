München je 2003. godine odlučio u svojim gradskim tijelima i uredima postaviti Linux. Zaposleni su prošli edukaciju, no sada – 14 godina kasnije, donesena je odluka da se ponovo vrati Microsoftov operativni sustav. To znači da će 29 tisuća novih računala imati Windows 10 do 2020. godine, što nije nimalo loša situacija za Microsoft. Glavni razlog za to jest Office, bez kojeg se ipak nije moglo u poslovanju Grada, a također je problem bio slabija produktivnost radnika jer su slabo usvajali nešto zahtjevniji sustav Linux. ICT Business, ZDNet