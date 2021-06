Nisu li sve sapunice ozbiljna opasnost?

Šestoro djece nedavno je u okovima uvedeno u sjevernokorejski sud i podvrgnuto strogom saslušavanju. Javno suđenje trojci dječaka i četiri tinejdžerice u Nampu bilo je površno i diletantsko, a državni tužilac je detaljno obrazložio razloge zbog kojih su izvedeni pred sud, za koji je insistirao da su “ozbiljni zločini”. Djeca su proglašena krivima za gledanje južnokorejskih filmova i televizijskih serija tijekom protekle godine ali i zato što su ih podijelili školskim drugovima. Djeca su osuđena na pet godina boravka u jednom od ozloglašenih kampova za preodgoj. Mladi su imali sreće, jer “zločini” zbog kojih su osuđeni obično završavaju “doživotnom kaznom preodgoja radom” ili “pogubljenjem”… Policija je uhapsila sve one za koje se smatra da su ošišali kosu i napravili frizure pod utjecajem južnokorejskih glumaca, one koji nose odjeću na način na kakav se ona nosi u inozemstvu ili one koji koriste sleng ili koriste izraze uobičajene za prostor južno od Demilitarizirane zone koja dijeli Korejski poluotok… piše šokantan članak Deutsche Welle