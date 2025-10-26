Placebo, bakar i luksuzni kabeli – tko stvarno čuje razliku?

Znanstvena istraživanja pokazuju da skuplji kabeli imaju mjerljive prednosti u kapacitivnosti, prijenosu signala i odbijanju buke. Ipak, većina tih razlika događa se izvan ljudskog slušnog opsega, pa ih u kućnim uvjetima rijetko možemo čuti. Psihologija, placebo efekt i očekivanja igraju ključnu ulogu u percepciji “boljeg zvuka”. Za većinu audiofila dovoljno je ulaganje u kvalitetan bakreni kabel odgovarajućeg presjeka, dok je novac bolje potrošiti na zvučnike, pojačalo ili akustiku prostora. Egzotični kabeli više impresioniraju nego što zaista poboljšavaju zvuk. Bug