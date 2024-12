Kad u kilometar stane milijun problema

Tehnički ministar vanjskih i europskih poslova, HDZ-ovac Miro Kovač, prije desetak dana, kako doznaje Jutarnji list, donio je odluku o diplomatskim promaknućima za čak oko 270 djelatnika Ministarstva, a da neki od njih nisu imali uvjete za to. Svima njima plaće će narasti za oko 100 do 400 kuna, ovisno o poziciji na koju su promaknuti. Ako u prosjeku plaće rastu za 200 kuna neto, to znači da će neki novi ministar godišnje morati izdvajati oko 648.000 kuna više za plaće diplomata.