Lakše je čitati nego slušati

Live Caption dostupna je u verzijama počevši od Chromea 89 i to u Windowsima, Macu i na Linuxu. Prije nego što je odlučite aktivirati, provjerite imate li instaliran minimalno Chrome 89. Za provjeru pritisnite na tri točke u gornjem desnom kutu ekrana i otiđite na Help > About Google Chrome. Verzija vašeg preglednika bit će napisana na samom vrhu zaslona.

Za aktivaciju značajke otvorite Google Chrome, kliknite na tri točkica u gornjem desnom kutu ekrana i birajte Settings. U postavkama pronađite stavku za napredne opcije, odnosno Advanced, nakon čega pritisnite na Accessibility pod stavkom Advanced. Na lijevoj strani ekrana prebacite prekidač za Live Caption. Opširnije Makeuseof.com