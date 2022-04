Pitajte vrapce i oni znaju tko je kriv

Cuno Tarfusser, koji je bio sudac baš Međunarodnoga kaznenog suda od 2009 do 2019, rekao je jučer milanskome Corriereu della Sera: “U Ukrajini se ratni zločini čine svakodnevno, nije potreba ići daleko da bi se ustanovili odgovorni i prikupili dokazi.” Na Khanovu mjestu on bi, kaže, tražio dokaze za mali broj zločina. “Na primjer, za bolnicu i za kazalište u Mariupolju, za skupne grobnice i civile pobijene na ulici u Buči. To bi bilo dovoljno za inkriminaciju. MKS ne mora pisati povijest. Nije nužno utvrditi ime i prezime vojnika koji je pritisnuo okidač i ubio, iz čista mira, biciklista, ili starca na klupi. Dovoljno je znati u kojoj je postrojbi bio. Nije nužno čak ni dokazati da je dobio zapovijed masakrirati civile, ili razarati bolnicu. Dovoljno je ustanoviti je li protiv počinilaca tih zločina provedena efikasna istraga, jesu li kažnjeni – a to vrijedi za svakog zapovjednika u zapovjednom lancu, sve do vrhova: načelnika Generalštaba Gerasimova, ministra vojnog Šojgua, odnosno vrhovnog zapovjednika Putina.” Posrijedi je zapovjedna odgovornost, koju nije teško dokazati u regularnoj vojsci, u kojoj ne postoji paralelna ideološka zapovjedna linija… Prenosi Jutarnji iz Corriere della Sera