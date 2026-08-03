Ako ne vjeruješ satelitskim snimkama, vjeruj fizici

Léon Foucault je pokus izveo 1851. u pariškom Panthéonu. Njihalo je imalo žičanu nit dugu 70 m, željeznu kuglu mase 28 kg, a period njihanja iznosio je 17 sekundi. Kugla je na donjem kraju imala šiljak, koji je u pijesku na horizontalnoj podlozi ispod njihala ocrtavao putanju i zakret ravnine njihanja. Brzina te rotacije izravno ovisi o geografskoj širini prema formuli $T = 24\text{ h} / \sin(\theta)$. Na polovima puni krug traje 24 sata, na ekvatoru se ravnina uopće ne zakreće, dok u Parizu rotacija traje oko 32 sata. Budući da se svako njihalo na svijetu ponaša po ovoj formuli, to je neoboriv dokaz rotirajuće sfere. Da je Zemlja ravna ploča koja se okreće, njihalo bi se na svim mjestima okretalo jednakom brzinom (jednom u 24 sata). Enciklopedija