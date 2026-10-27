Sve što preuzmemo, učinimo još jačim

Kako Hrvati slave Halloween: Od američkog stila do domaće fešte - Monitor.hr
Prekjučer (14:00)

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Kako Hrvati slave Halloween: Od američkog stila do domaće fešte

Dok je u Americi običaj zapravo skroman – poput jedne pizze za sedmero ljudi, u Hrvatskoj se traži obilje hrane, pića i strašniji kostimi jer nas naziv “Noć vještica” podsjeća na horore. Autor zaključuje da tradicije uvijek dolaze sa strane, a najvažnije je druženje uz dobro jelo i piće. Iz serijala Roberta Knjaza “Kako preživjeti u Hrvatskoj” … HRT


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27.10.2015. (13:01)

‘Noć vještica’ u kinu Europa

27.10.2015. (09:37)

‘Noć vještica’ u kinu Europa

U subotu i nedjelju, 31. listopada i 1. studenog u 21:30 u zagrebačkom kinu Europa prikazuje se kultni klasik Noć vještica.

Noć vještica je, godine 1963. Šestogodišnji dječak Michael Myers ubija svoju sestru mesarskim nožem nakon čega ga odvedu na psihijatriju. Petnaest godina kasnije, Michael uspijeva pobjeći, vraća se u svoje rodno mjesto i nastavlja ubijati, ali ga u tome nastoje zaustaviti doktor Sam Loomis (Donald Pleasence) i Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

Kultni film još kultnijeg Johna Carpentera iz 1978. – ‘Noć vještica’ – promijenio je zauvijek žanr horora, ali i doživljaj ovog američkog praznika čije je slavljenje bilo sinonim za radosni praznik tijekom kojeg se nasmiješena djeca kostimiraju i jedu slatkiše.

Za razliku od modernih horora koji obiluju eksplicitnim nasiljem, Carpenterovo remek djelo pomalo je hičkokovski napet film s minimalno nasilja, ali s konstantnom strepnjom prijetećeg terora. ‘Noć vještica’ jedan je od najuspješnijih nezavisnih filmova svih vremena. Snimljen s minimalnim budžetom od 300 tisuća dolara, zaradio je astronomskih 47 milijuna dolara što ga je učinilo jednim od najvećih komercijalnih hitova svih vremena. Uloga u ovom filmu lansirala je i dotad široj javnosti nepoznatu Jamie Lee Curtis, koju je Carpenter djelomice odabrao i zbog toga što je kći glumice Janet Leigh, najpoznatije po svom vrisku iz ‘Psiha’, odajući time svojevrsni hommage Hitchcocku.

Zanimljivo je da je Carpenter sam napravio glazbu za ovaj film, i to u samo tri dana. Također, mnogi ne znaju da je za masku Michaela Myersa korišteno lice kapetana Kirka iz Zvjezdanih staza, a svi likovi koje Myers ubije (ili bar pokuša) imaju naviku pjevanja kada su sami sa sobom.

Ulaznice za projekcije filma ‘Noć vještica’ mogu se kupiti na blagajni kina Europa u Varšavskoj 3 ili online. Cijena ulaznice je 25 kn.

23.10.2015. (14:50)

Maskenbal naš svagdašnji

Zablistajte kao Raspudić ili predsjednica za Noć vještica 2015.!

“Približava se Noć vještica, i čak i ako vam to ništa ne znači, čak i ako ste se zadnji put sezonski kostimirali za fašnik u osnovnoj školi, ovo je sjajna godina da i vi sudjelujete. Ovog 31.10. zablistajte u pravom Halloween stilu i utjerajte strah u kosti prijateljima i prolaznicima!” piše Muf i predlaže kao maske Ninu Raspudića, braniteljski šator, Tomu Horvatinčića, Kolindu Grabar-Kitarović, Marijana Hanžekovića i Slavonsku sokolsku gardu, s odgovarajućom potrebnom opremom.

20.10.2015. (21:57)

Airbnb za Noć vještica u Parizu nudi – spavanje u katakombama među 6 milijuna kostura