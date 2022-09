Ako ste kućanstvo, ne postoje penali prelazite li na drugog opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača provodi vaš opskrbljivač kojem ste poslali zahtjev za promjenu opskrbljivača i on to provodi kod HEP ODS-a. Vi preko web stranice podnesete zahtjev za promjenu zajedno sa svim vašim podacima, nakon čega opskrbljivač taj zahtjev preda HEP ODS-u zajedno s provjerom usklađenosti. HEP ODS provjerava podatke, šalje potvrdu o usklađenosti natrag opskrbljivaču, očitavaju se mjerni podaci unutar roka od osam dana i s prvim u mjesecu, ako je sve u redu, prelazite kod novog opskrbljivača. Teorijski, jednom mjesečno vi možete promijeniti opskrbljivača. Vaš opskrbljivač treba podnijeti zahtjev do 15. u mjesecu ako ste kućanstvo, do 22. ako ste poduzetništvo da bi sve prošlo u redu. Maksimalni rok za provedbu cijelog procesa iznosi tri tjedna. HRT