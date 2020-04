Nisu virusi samo korona

Bright Side ima 20 trikova za čuvanje energije i podataka na računalu, evo nekih:

Kad slučajno zatvorite sajt u kojem je sadržaj kojeg još trebate, ponovno ga se može otvoriti zajedničkim klikanjem tipki Ctrl, Shift i T (za Windowse), odnosno tipki Cmd, Shift i T (macOS)

Za spremamje web stranice u PDF-u u Windowsima treba pritisniti zajedno tipke Ctrl i P, pa odabrati Save as a PDF, a za macOS se stisne Cmd + P, pa iz padajućeg izbornika odabere Save as a PDF

Knjigu se na na Googleu traži tako da se otvori naprednu pretragu, odabere format datoteke – PDF, DOC, RTF, DjVu – pa upiše naziv knjige

Googleovu tražilicu može se pretvoriti u kalkulator tako što se utipka formulu (primjerice, 100/1.25 ili 18+532) i pritisne Enter

Ako želite spremiti stranicu na Facebooku za kasniji pregled, odaberite Save Link pri vrhu stranice, kako biste ponovno vidjeli to što vas zanima, u izborniku otvorite Saved

Za brzu promjenu veličine fonta u Wordu treba pritisnuti zajedno tipke Shift i F3