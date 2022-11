Loše vođeni i nedovoljno opskrbljeni bili su laka meta za ukrajinsko topništvo i dronove

Ruska mornarica je prije šest godina osnovala vojni korpus čiji je glavni zadatak bio braniti Kalinjingrad, rusku enklavu odvojenu od matice zemlje, koja se nalazi na Baltičkom moru između Poljske i Litve. Nakon početka agresije na Ukrajinu Moskva je povukla 11. korpus iz Kalinjingrada i poslala ga na bojište. Umjesto da zaustave Ukrajince i Putinu osiguraju vojno napredovanje, elitni kalinjingradski korpus doživio je slom i postao topovsko meso za ukrajinsku vojsku. Prije rata u Ukrajini, u njemu je bilo oko 12.000 ruskih vojnika koji su imali stotinjak T-72 tenkova, nekoliko stotina borbenih vozila BTR, haubice Msta-S te bacače rakete BM-27 i BM-30, piše Forbes. Ukrajinski generalštab zaključio je da je korpus izgubio 200 vozila i polovicu svojih vojnika u protuofenzivi u Harkivskoj oblasti. Slobodna

"The 11th Army Corps was supposed to defend Kaliningrad and threaten NATO’s eastern front. Now it can do neither." #UkraineRussiaWar

12,000 Russian Troops Were Supposed To Defend Kaliningrad. Then They Went To Ukraine To Die. via @forbes https://t.co/xxpoalp81c

— Rob Hobson (@rfhobson13) October 29, 2022