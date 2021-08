Od umjetničkih djela do običnog štanceraja

EA Sports je nekoć bila velika firma. Ne velika u smislu tržišnog udjela ili broja zaposlenih, jer po tome i dalje šutira svakoga, već po pitanju ugleda. Od kasnih 1990-ih pa negdje do 2007. objavila je niz klasika koje i danas mnogi smatraju najboljim sportskim simulacijama ikad. Kad biste prije 10 ili 15 godina kupili EA Sports igru, nekada biste dobili apsolutno smeće od proizvoda, a nekad igru koja bi vam rastopila mozak svojom kvalitetom, ali činjenica je bila da su se same igre razlikovale jedna od druge, a tu razliku biste prepoznali odmah. No, danas te distinkcije nema. EA Sports ne zanima kreativa. Nekoć je imao sjajnu sposobnost pričanja priče (nešto što Football Manager i dalje ima). Nekoć ste mogli uzeti neku momčad, dovesti je do naslova i o tome pričati svojim vidno smorenim prijateljima. Umiranjem okosnice igara, čini mi se, ta se sposobnost gubi. Nastavi li tim putem, EA Sports će ostati bez igrača. Ostat će im samo ovisnici. Hrvoje Frančeski za Telesport.