Kako izvući najviše iz sebe

Pišući roman Plodovi gnjeva, John Steinbeck je također počeo voditi dnevnik, koji je na kraju objavljen kao Working Days: The Journals of The Grapes of Wrath — izvanredan živi zapis njegovog stvaralačkog putovanja, u kojem se ovaj izvanredni pisac bori s mučnom sumnjom u sebe, ali svejedno ore naprijed, s jednakim udjelom gušta i žara, vođen tvrdom odlučnošću da da sve od sebe s darom koji ima unatoč svojim ograničenjima. Njegovo svakodnevno vođenje dnevnika postaje praksa i iskupiteljska i transcendentna. The Marginalian