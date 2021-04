3D povijest ovog malog remek-djela

Google ima novi alat This is Home koji korisnicima omogućuje virtualni obilazak domova diljem svijeta primjenom klasične Google Earth tehnologije. Tako možete zaviriti u podzemne nastambe, jurte, iglue i klasične domove od Grenlanda do Indije. Trenutno se mogu posjetiti 22 različite nastambe. Digital Trends, Quartz, Jutarnji