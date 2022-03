Iz lošeg modela u još gori

Michael Cohen, bivši osobni odvjetnik američkog predsjednika, u knjizi koja nosi naziv “Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J Trump” citira Trumpa: “Nikad se ne isplati nagoditi se oko tih stvari, no mnogi su me prijatelji savjetovali da platim. Ako to izađe, nisam siguran kako će to moji pristaše dočekati. No, kladim se da će misliti da je kul što sam spavao s pornozvijezdom”. I dalje: “Reci mi jednu državu koju vodi crnac, a koja nije sranje.” Kad se priča o Putinu, Trump prvenstveno gleda na novac i svoju procjenu da je Putin najbogatiji čovjek na svijetu, a Putina također voli jer je ovaj imao mogućnost preuzeti cijelu državu i voditi je kao svoju osobnu kompaniju. Cohen služi zatvorsku kaznu za više stvari, između ostalog zbog laganja Kongresu. Jutarnji