Preko preče, naokolo bliže

Let je cijelim putem morao ostati u međunarodnom zračnom prostoru, osim naravno ulaska u Španjolsku. Ruski je zrakoplov letio zaobišavši obalu Sredozemnog mora, izbjegavajući malteški i talijanski zračni prostor. Turska dopušta prelet ruskim zrakoplovima, no avion je nastavio prema istoku, izbjegavajući dio ruskog zračnog prostora uz Ukrajinu koji je zabranjen za većinu letova otkako je počela ruska invazija krajem veljače. Dosadašnja optimalna ruta je svjetlo-plava.

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world's longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr

