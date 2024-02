Moja stara kutija za cipele čuva sve račune

Prije nego što otpišu stara potraživanja, mnoge tvrtke šalju opomene za neplaćene račune, često čak i one iz prošlih godina. No, ako ste dobili opomenu, imajte na umu da se možete pozvati na zastaru kako biste osporili dug. Zastara, regulirana Zakonom o obveznim odnosima, predstavlja vremenski okvir nakon kojeg dužnik može odbiti ispunjenje obaveze. Važno je napomenuti da vjerovnici gube pravo na prisilnu naplatu nakon zastare, ali dužnici moraju aktivno istaknuti prigovor. Ne zaboravite čuvati dokaze o plaćanju, a rokovi zastare ovise o vrsti obaveze, od pet godina za redovne račune do deset godina za tražbine utvrđene sudskom odlukom. Sjetite se da je ključna brza reakcija kako biste zaštitili svoja prava. (N1)