Ti njima ljubav, a oni tebi lovu

Internetske prijevare koje ciljaju prosječne građane postale su izuzetno raširene i raznolike. One obuhvaćaju sve od krađe identiteta do lažnih internetskih trgovina, a mnoge se temelje na zavaravanju žrtava s namjerom prikupljanja njihovih osobnih podataka ili novca. Marko Rakar, informatički stručnjak kaže kako je većina ljudi željno pažnje, prijateljstva, ljubavi i da to sve traže na internetu zato što im se čini da je upravo na internetu to najlakše pronaći. Kako prevaranti uspijevaju uvjeriti ljude da šalju velike iznose novca, kao u nedavnom slučaju 33-godišnjakinje iz Osječko-baranjske županije?

Dobit ćete eventualno nekakve slike, ali nikakvog osobnog kontakta, telefonskog poziva ni videopoziva neće biti. To je prvi znak za alarm. Sama činjenica da nekog poznajete nekoliko dana, eventualno tjedana, od vas traži nekakav ozbiljan novac je sama po sebi problematična, naglašava. Dodaje i kako treba razumjeti da prevaranti “ne razgovaraju samo s vama, nego razgovaraju s desetinama ili stotinama drugih ljudi u nadi da će neka od njih popustiti i poslati novac”. HRT