Samo nemoj, nemoj po glavi, druže plavi

On signalizira da je traka namijenjena isključivo određenim sudionicima u prometu. Dakle, to su vozila car poolinga, električna vozila, taksiji i autobusi. Znak je uveden nakon službenog dekreta u kolovozu 2020., a sad se počao pojavljvati na autocestama i cestama s više prometnih traka u jednom smjeru. Do sada je novi prometni znak već postavljen u Lyonu, Grenobleu i Strasbourgu. U budućnosti će se koristiti u cijeloj Francuskoj. Nepoštivanje ovog znaka koštat će do 135 eura kazne. Revija HAK