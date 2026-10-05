Ništa još od makljaže s Terminatorom

Startup Robot Entertainment Kombat organizirao je u Kaliforniji prvu borbu u kavezu između influencera i humanoidnog robota T800. Iako je meč s ljudskim operaterom više nalikovao na režirani medijski spektakl nego na sport, sportska komisija izdala je nalog za hitnu obustavu. Zanimljivo, razlog zabrane nije etičke prirode, već nedostatak službenih dozvola za događaje s punim kontaktom. Organizatori su kaznu okrenuli u svoju korist za dodatnu promociju, dok budućnost ovakvih borbi sada ovisi o odobrenju komisije. Bug