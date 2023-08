Divovi od celuloze

Sve donedavno, jedini način da se utvrdi kolika su ta stabla bio je popeti se na njih, približno odrediti promjer njihovih debla ili ih posjeći. Ipak, ove metode nisu osobito pouzdane, a može doći i do katastrofalnih pogrešaka. Međutim, znanstvenici sa Sveučilišta u Londonu i Sveučilišta u Marylandu razvili su način izračuna njihove ukupne mase pomoću lasera. To im je omogućilo da dobiju do sada “neviđen uvid” u 3D strukturu ovih divovskih sekvoja. Među skeniranim stablima bio je i 88 metara visoko stablo nazvano Pukovnik Armstrong. Smješten u državnom prirodnom rezervatu Armstrong Redwoods u Kaliforniji, procjenjuje se da je star preko 1400 godina. Utvrđeno je da ovo stablo može težiti oko 110 tona ili otprilike 10 autobusa na kat. Green