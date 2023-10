Još uvijek pošteno grije na moru. Ljudi ima, ali nije nepodonošljiva gužva. Resort Villas Rubin smješten je u zelenoj oazi duž zaštićenog rovinjskog priobalja i otočića. Uz biciklističke i pješačke staze kojima uz obalu stižete do Rovinja, brojne sportske i zabavne aktivnosti i bazene s toboganima velik je broj prirodnih šljunčanih i stjenovitih plaža. U zelenilu s pogledom na more očekuju vas restorani i barovi. 2 noćenja s polupansionom (doručak i večera) za 2 odrasle osobe + dijete do 11,99 godina u dvokrevetnoj Standard sobi s balkonom u terminu 24.9. – 29.9. koštaju 169 €. Recenzije su odlične. Pogledajte više ovdje.