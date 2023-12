One možda ne znaju zbrajati, ali množenje im dobro ide

Protivnici kastracija kao najčešći argument navode moralnu dilemu, ugrožavanje reproduktivnog ciklusa određene životinjske vrste koji bi mogao dovesti do njenog istrebljenja ili izumiranja. Tvrde, u te se stvari čovjek ne bi trebao uplitati. No, mačke nisu dio lanca ishrane i ubijanje glodavaca i ptica koje ne jedu ne koristi nikome i ničemu. One čiste naše okućnice i njive od štetočina i jedino tu postoji neki prirodni balans. Brojne ulične mačke izložene su nepovoljnim klimatskim uvjetima, mučenju i ubijanju – od ljudi i životinja. Obolijevaju i prenose zarazu. Razmnožavaju se s bliskim krvnim srodnicima. Duže i sretnije će živjeti ako ih je manje i ne prolaze više puta godišnje kroz izazove razmnožavanja, rađanja i podizanja potomstva. Savjeti