Gume u zraku, prsti u tegli

Završen je WRC Croatia Rally pobjedom Toyotinog vozača Takumota Katsute, nakon što je favorit Neuville ponovno izletio sa staze. Glavni organizator Daniel Šaškin iznimno je zadovoljan posjećenošću i novim stazama kroz Istru i Primorje, ali je istaknuo i veliku sramotu. Naime, na Grobniku je zabilježena provala u kojoj su ukradeni specifični Toyotini dijelovi, što je Šaškin nazvao činom “tri budale” koji kvari ugled utrke. Unatoč incidentu, cilj je osigurati ugovor s WRC-om do 2030. godine, uz nadu u brzu reakciju Vlade i ministarstva. Sportske, Nova TV

Iako su zbog izlijetanja u petak ostali bez borbe za postolje, Šveđanin Oliver Solberg i Velšanin Elfyn Evans osvojili su važne bonus bodove u nedjelju – Solberg deset, a Evans osam. Pobjedom u Hrvatskoj Katsuta je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva. Index